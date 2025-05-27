В Москве побит 67-летний ночной рекорд тепла

В Москве установлен новый температурный рекорд для 27 мая, ппередает РИА «Новости».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что «в Москве наступили субтропические ночи. В полночь столбик термометра показывал плюс 20,4, в 3.00 было ровно плюс 20 градусов, а к утру минимальная температура составила плюс 19,2».

На Балчуге ночью зафиксировали плюс 19,6 градуса, а в Строгино – плюс 20,1.

По словам синоптика, столь высоких ночных температур в Москве не было за всю историю регулярных измерений на метеостанции ВДНХ. Предыдущий рекорд для 27 мая был установлен в 1958 году, когда температура в столице достигала плюс 18,5 градуса.

Тишковец добавил, что нынешние ночные температуры превышают климатическую норму на 10 градусов и соответствуют летним ночам в субтропическом Сочи.

Ранее синоптики объявили о наступлении метеорологического лета в Москве.

В Московском регионе установилась устойчивая теплая погода с превышением климатической нормы на несколько градусов и без осадков, которая продержится до конца мая.

Москвичам посоветовали избегать жары на улице.