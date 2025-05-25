В Москве установлен температурный рекорд 2025 года

Воскресенье в Москве стало самым тёплым днем с начала 2025 года. К двум часам пополудни температура превысила +27 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик отметил, что нынешнее воскресенье в столице вышло на первое место в списке самых тёплых дней 2025 года.

«К 14 часам температура воздуха по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, превысила отметку в +27 градусов (+27,1°), что на 0,2° выше, чем было у прежнего лидера, дня вчерашнего», — заявил Леус.

По его словам, эта температура на 6° выше климатической нормы.

Рекорд за все время наблюдений пока не побит. Самый теплый день 25 мая был зафиксирован в 2005 году (+31,5°).

Ранее синоптики заявили, что лето в этом году будет с резкими климатическими контрастами и аномалиями.