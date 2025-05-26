«Оранжевый» уровень опасности объявлен в Москве на вечер понедельника

«Оранжевый» уровень опасности из-за сильной жары объявили в столице с 16:00 до 20:00 26 мая. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

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— Очень высокая температура. Период предупреждения с 16 часов 26 мая до 20 часов 26 мая. Сильная жара. местами температура воздуха 30 градусов, — говорится на сайте учреждения.

Кроме того, в Москве весь день будет действовать «желтый» уровень опасности из-за ветра. По прогнозам синоптиков, местами порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что лето 2025 года в России может установить новые температурные рекорды. По его словам, жара превысит климатическую норму на 3–8 градусов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в свою очередь назвал подобные прогнозы «чушью» и отметил, что средняя температура воздуха в средней полосе России будет на 1–2 градуса выше климатической нормы.

Тем временем научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что 2025 год может стать одним из самых жарких на планете.