Более 40 тысяч москвичей приняли участие в фестивале «Лапки»

Гости научились вести блоги о животных, разобрались в воспитании питомцев и познакомились с современными сервисами, которые помогают ухаживать за животными.

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24 и 25 мая в парке «Ходынское поле» состоялся первый фестиваль дружбы с питомцами «Лапки», организованный компанией VK и городским порталом mos.ru. В его мероприятиях приняли участие свыше 41 тысячи москвичей, 10 тысяч питомцев, а также более 35 популярных артистов и блогеров, в том числе Антоха МС, Seryabkina, Аня Pokrov, Mary Gu, Денис Кукояка, RASA и многие другие. В рамках фестиваля гости забрали 30 животных из приютов домой. Помогали участникам фестиваля свыше 200 волонтеров Москвы .

На площадке фестиваля «Лапки» прошли музыкальные и творческие выступления, лекции, мастер-классы и конкурсы. На главной сцене звучали выступления артистов, диджей-сеты, а также прошли встречи с инфлюенсерами и их питомцами. Состоялись дискуссии, мастер-классы и лекции с участием блогеров, зоопсихологов, кинологов, ветеринаров и других экспертов. Слушатели узнали, как создавать трендовый контент с домашними животными и развивать свой блог о них, воспитывать питомцев и организовывать совместные путешествия. Они также выяснили, как и чем сегодня можно помогать приютам и как городские сервисы поддерживают москвичей в заботе о питомцах.

«Фестиваль “Лапки” — уникальный проект, который впервые прошел в столице. Мероприятие объединило на одной площадке огромное количество москвичей и, конечно же, их питомцев. Горожане активно участвовали в мастер-классах, добрых делах, посещали лекции и забирали домой подопечных зооприютов и благотворительных фондов. Москва — это точно город неравнодушных», — поделилась Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Узнать, как сделать добро и помочь бездомным животным

Гости фестиваля смогли присоединиться к мероприятиям сервисов VK и городского портала mos.ru. В зоне «Дзен Премиум» участники познакомились с животными из приютов, которые смогли найти дом благодаря гостям фестиваля «Лапки». На площадке прошла премия «Хозяин года» — к мероприятию присоединились свыше 500 человек, которые на протяжении двух недель публиковали посты с заданиями для животных. Участники мероприятия приобрели мерч и аксессуары для питомцев. Собранные от продажи средства в размере 253 тысяч рублей были переданы проверенным фондам проекта «VK Добро», которые помогают бездомным животным.

В пространстве фестиваля «Город неравнодушных» гости узнали о возможностях поддержки животных в столице, а также посетили выставку-пристройство, благотворительные и игровые занятия. 30 животных из приютов обрели дом. Участники фестиваля собрали более 350 килограммов корма, который отправится в один из городских приютов. На площадке «Мосволонтера» жителей столицы познакомили с направлениями добровольческой деятельности и рассказали, как стать зооволонтером и начать помогать четвероногим друзьям. Благодаря участникам тематических мастер-классов, подопечные «лапки» городских приютов получат новые поводки, пледы и будки.

В зоне проекта «Молодежь Москвы» дети и родители приняли участие в мастер-классах по созданию игрушек и одеял для, удочек для кошек. Кроме того, прошли занятия по основам дрессировки, и зарядки с ежиком Молодежиком — символом проекта и выступления молодых артистов. В фотозоне «Мечтай мурштабно вместе с “Молодежью Москвы”» посетители фотографировались со своими питомцами. Неравнодушным москвичам рассказывали, как в несколько кликов помочь попавшим в беду кошкам и собакам. Делать добрые дела помогает благотворительный сервис на mos.ru.

На фестивале обсудили развитие дружелюбной для питомцев среды в Москве — от создания комфортной инфраструктуры для прогулок с животными до полезных сервисов в сфере заботы о питомцах. Среди них суперсервис «Мой питомец» на mos.ru — помощник для ответственных хозяев. В одноименной зоне специалист знакомил гостей фестиваля с сервисом, помогал зарегистрироваться и демонстрировал его возможности.

«Современные городские сервисы стали настоящими помощниками для любящих хозяев. Владельцам домашних животных не нужно тратить время в очереди на прием: всего несколько кликов на mos.ru — и вы записаны в ближайшую ветклинику онлайн. А с помощью суперсервиса “Мой питомец” можно в любое время посмотреть электронную амбулаторную карту питомца и найти ответы на вопросы по уходу. Это не просто удобство, это новый стандарт заботы, который дарит возможность уделять любимцу больше внимания в каждый момент совместной жизни», — отметили в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.

Узнать, как правильно выгуливать питомцев, и посмотреть онлайн-трансляции

Гости смогли посетить лекции специалистов госветслужбы Москвы, на которых узнали о том, как правильно выгуливать питомцев и как оказывать им помощь во время путешествий.

Отдельная зона была посвящена онлайн-трансляциям из Московского зоопарка — спецпроекту, который ежедневно доступен всем желающим. Со смартфона, планшета и ноутбука в часы работы столичного зоопарка можно следить за его обитателями, в том числе манулом, рысями, тигром, львами и другими животными. На фестивале трансляции показывали на большом экране.

По словам Дмитрия Уварова, директора по стратегическому партнерству компании VK, фестиваль «Лапки» стал настоящим семейным праздником для всех неравнодушных к домашним животным. «Мы рады, что вместе с Правительством Москвы и командой городского портала mos.ru нам удалось на два дня создать пространство, где каждый мог не только отдохнуть и классно провести время со своей семьей и любимыми питомцами, но и сделать доброе дело — поддержать приюты, найти нового друга или просто вдохновиться историями заботы и дружбы. Такие инициативы важны, чтобы формировать культуру ответственного отношения москвичей к своим питомцам», — добавил он.

Фестиваль прошел в рамках проекта «Лето в Москве». Проект «Лето в Москве» — главное событие сезона, которое с 1 июня объединит самые яркие мероприятия столицы. Ежедневно во всех районах города будут проходить благотворительные, культурные и спортивные мероприятия, большинство из них бесплатные. Проект «Лето в Москве» пройдет во второй раз, и этот сезон станет более насыщенным: к традиционным фестивалям и мероприятиям прибавятся новые — оригинальные и красочные.