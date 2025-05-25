Более 30 тысяч человек стали участниками фестиваля школьного спорта в Лужниках

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Масштабный фестиваль школьного спорта в олимпийском комплексе «Лужники» собрал более 30 тысяч участников, в том числе учеников, педагогов и тренеров из Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом рассказал Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Для гостей прошли матчи, мастер-классы и гала-концерт.

На фестивале подвели итоги спортивного сезона и наградили лучшие спортивные клубы в системе московского образования. Как сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки, лучшим школьным спортивным клубом стал клуб «Эволюция» школы № 2127. Первое место среди спортивных клубов школ до 1,5 тысячи учеников занял клуб «Ударник Замоскворечье» школы № 518. Лидером среди студенческих спортивных клубов стал клуб «Бобры» колледжа архитектуры и строительства Nº 7. Лучшим клубом центров дополнительного образования стал клуб «Хорошево» Дворца творчества детей и молодежи «Хорошево», лучшим спортивным клубом по организации работы с детьми с ОВЗ — клуб «Чемпион» школы Nº 1708.

— Мы заранее не знали, какое у нас место, поэтому награда стала в разы приятнее. Мы ждем этот фестиваль весь год, для детей это уникальная возможность проявить себя. Москва дает нам колоссальные возможности для развития в спорте. На фестивале каждый может найти развлечения по душе, научиться новому, понаблюдать за профессионалами, — поделилась Ольга Гончарова, директор школы № 518.

Гости события приняли участие в матчах по футболу, баскетболу 3×3, волейболу, тэг-регби, шахматам и шашкам. Кроме того, школьники и их родители попробовали свои силы в гольфе, флорболе, джампинге, киберспорте и прошли полосу препятствий «Путь ниндзя». Участники также наблюдали за показательными выступлениями по фитнес-аэробике, гимнастике, киберспорту и BMX.

— Я приехал в Москву, потому что моя команда заняла второе место в соревнованиях по регби и прошла в гранд-финал школьной лиги. Атмосфера на фестивале школьного спорта очень крутая, потому что здесь очень динамично. Здесь очень разные развлечения, приходят спортсмены, с ними можно сфотографироваться, — поделился ученик третьего класса школы № 44 имени В.В. Ходырева города-героя Севастополя Клим Мурзин.

Освоить новые навыки гостям помогали опытные наставники. Так, гимнастка Арина Аверина поделилась уникальными авторскими техниками, а хореограф Софа Стар провела занятие по танцам. Для ребят старше 14 лет совместно с одним из федеральных каналов организовали спортивное реалити-шоу «Юные титаны». Мероприятие курировал участник второго сезона шоу «Титаны» Дмитрий Яшанькин.

Специальным гостем фестиваля стал посол школьного спорта, телеведущий и регбист Василий Артемьев. На тематической выставке посетители узнали интересные факты о выдающихся спортсменах, например, о вратаре Льве Яшине.

— Уже второй год мы проводим наш гранд-финал школьной лиги в рамках фестиваля школьного спорта. Счастливы быть здесь вместе с сотнями, тысячами других школьников, которые представляют совершенно разные виды спорта. Все, кто хотя бы на пару минут заглянул к нам на площадку, смог оценить атмосферу семейного спортивного праздника. С погодой, кстати, нам второй год везет, — отметил Василий Артемьев.

Кроме того, на фестивале прошел гала-концерт с участием популярных исполнителей — певцов ST и Леши Янгера, певицы Анет Сай и группы Galibri & Mavik. На сцене в этот день также выступили танцевальные коллективы, победители городских творческих фестивалей.

Фестиваль школьного спорта — одно из главных событий для юных спортсменов столицы. В прошлом году его гостями стали свыше 20 тысяч человек. На открытии сезона школьного спорта в сентябре москвичи поставили два рекорда. В олимпийском комплексе «Лужники» прошел первый в истории и самый масштабный парад школьных и студенческих спортивных клубов в России. К нему присоединились около пяти тысяч человек. Здесь же состоялся самый массовый танцевальный флешмоб под живую музыку, к которому присоединились более 1,2 тысячи москвичей.

В столице работают почти 30 тысяч спортивных секций и кружков, в которых занимаются более 340 тысяч юных москвичей. Им доступны 67 направлений — от футбола и шахмат до биатлона и автоспорта. Кроме того, в каждой школе и колледже открыт спортивный клуб.

Самые популярные виды спорта среди юных москвичей — футбол, волейбол и шахматы. Футболом в столице занимаются более 61 тысячи детей, волейболом увлекаются почти 40 тысяч ребят, а шахматы выбирают свыше 32 тысяч школьников. В пятерку самых популярных направлений также входят плавание и баскетбол: в этих секциях тренируются около 32 и 31 тысячи детей соответственно.

Проведение спортивных мероприятий для столичных учащихся способствует развитию талантов детей и формированию у них навыков, которые пригодятся им в будущей профессии, и соответствует задачам проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».