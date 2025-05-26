Аномальную погоду в Москве объяснили

В ближайшие дни температура воздуха в Москве превысит средние многолетние значения. Причину аномальной жары в столице назвал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

По словам метеоролога, на этой неделе температура в Москве превысит норму на шесть градусов. Теплая погода обусловлена воздействием антициклона, который блокирует перенос воздушных масс с запада.

«Это по-настоящему июльская погода в конце мая», — заключил эксперт.

Вильфанд добавил, что осадков жать не стоит.

Ранее Вильфанд предупредил москвичей об опасной 30-градусной жаре. Согласно прогнозам, столбики столичных термометров могут подняться до этой отметки несколько раз до конца недели.