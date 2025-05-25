Начался второй день фестиваля «Лапки» в парке «Ходынское поле»

Гости смогут познакомиться с суперсервисом «Мой питомец», смастерить будки для собак и пообщаться с ветеринаром.

В парке «Ходынское поле» продолжается фестиваль «Лапки». Владельцев и любителей животных ждут лекции и дискуссии, посвященные воспитанию и здоровью питомцев, а также мастер-классы по дрессировке, концерты, тематические игры и другие мероприятия.

С 12:00 до 19:00 работает площадка суперсервиса «Мой питомец». Гостей познакомят с разделом портала mos.ru, его возможностями и функциями. Например, расскажут, как пользоваться амбулаторной картой животного и где найти полезные инструкции на все случаи жизни.

До 20:00 можно посетить шатер проекта «Город неравнодушных», чтобы познакомиться с работой благотворительного сервиса и узнать, как помогать животным. До 18:00 здесь также будет проходить выставка-пристройство четвероногих подопечных фондов «Будь другом», «Помощь бездомным беспородным животным», «Собаки, которые любят» и «Котодетки», а еще столичного приюта «Зоорассвет».

Посетителям шатра «Мосволонтера» расскажут о том, как присоединиться к команде зооволонтеров. Кроме того, здесь можно будет принять участие в тематических играх, смастерить будки для собак, сделать поводки и пледы, передать корм для бездомных животных.

До 21:00 на большом экране в зоне онлайн-трансляций из Московского зоопарка показывают, чем занимаются рыси, еноты, гориллы, панды, капибары и другие его обитатели.

В 15:00 пройдет лекция-дискуссия «Ветеринарная помощь домашним животным». Гости смогут обсудить со специалистом столичной госветслужбы тему заботы о здоровье и комфорте питомцев во время путешествий.

Фестиваль организован порталом mos.ru и компанией VK в рамках проекта «Лето в Москве». Подробная программа — в официальном сообществе события в социальной сети «ВКонтакте». Вход бесплатный, по предварительной регистрации.

Проект «Лето в Москве» — главное событие сезона, которое с 1 июня объединит самые яркие мероприятия столицы. Ежедневно во всех районах города будут проходить благотворительные, культурные и спортивные события, большинство из них бесплатные. Проект «Лето в Москве» пройдет во второй раз, и этот сезон станет более насыщенным: к традиционным фестивалям и мероприятиям прибавятся новые — оригинальные и красочные.

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