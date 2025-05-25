В мобильном приложении «ВДНХ» появились новые возможности

В бесплатном мобильном приложении «ВДНХ» появились новые функции, упрощающие навигацию и взаимодействие с объектами выставки. Теперь пользователям доступен предварительный просмотр площадок на страницах маршрутов по территории главной выставки страны. Гости ВДНХ могут ознакомиться с подробной информацией по каждому маршруту, что поможет им лучше ориентироваться и выбирать интересные места еще до начала прогулки.

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В разделе «Навигация» усовершенствована строка поиска. Она стала более удобной и понятной. Также изменена логика применения фильтров на карте — теперь найти нужные павильоны, кафе или события можно быстрее и проще.

Одним из самых ожидаемых обновлений стала возможность оценивать места и события по пятибалльной шкале. Эта функция поможет другим гостям выбирать лучшие места для прогулок и мероприятия на территории ВДНХ.

Кроме того, теперь можно поделиться местами и событиями в один клик через любые социальные сети. Эта функция делает процесс обмена впечатлениями и рекомендациями удобным и быстрым.

По запросу пользователей в приложении появилась возможность выбирать темную и светлую темы интерфейса. Их можно переключать в настройках. Это позволяет адаптировать приложение «ВДНХ» под личные предпочтения и комфортное использование в разное время суток.

Мобильное приложение «ВДНХ» — универсальный цифровой помощник, объединяющий афишу, AR-навигатор и голосового помощника-гида. Встроенный глобальный поиск позволяет мгновенно находить нужные мероприятия, павильоны и экскурсии. Гибкие фильтры помогают выбирать события по дате, категории и другим параметрам, таким как доступность сети вайфай или участие в программе лояльности «Друзья ВДНХ». Интеграция с календарем позволяет легко добавлять события в расписание, система напоминает о мероприятии в нужный момент.

Приложение уже удостоено первого места в номинации «Государство и общество» на конкурсе «Рейтинг Рунета», подтвердив значимость в области цифровизации культурных пространств. С момента появления в августе 2024 года мобильное приложение «ВДНХ» установили около 100 тысяч раз. Бесплатно скачать его можно в сервисах RuStore, App Store, AppGallery и Google Play.

Познакомиться с другими полезными столичными приложениями и сервисами можно на сайте mos.ru. Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

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