Ягодный сезон начался на прилавках московских ярмарок

На московских ярмарках стартовал сезон ягод — на прилавках появилась клубника, голубика и другие первые ягоды, выращенные фермерами из южных регионов России, включая Краснодарский край, Крым и Дагестан. Об этом в воскресенье, 25 мая, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

— За последние выходные покупатели приобрели почти 13 тонн ягод. Самой популярной традиционно для этого времени года стала клубника, на которую приходится 77 процентов от всей купленной ягоды. Чаще всего на ярмарках сейчас можно встретить клубнику сортов «альба», «клери», «королева елизавета» и «флорентина». Голубика в основном представлена сортами «патриот», «норт блю» и «блюкроп», — говорится в сообщении на сайте мэра.

Ранее эксперт Панченко рассказал, наиболее выгодно покупать клубнику к середине июня, когда в Московской области и других регионах России начинается сбор урожая. В этот период предложение на рынке значительно возрастает, и цены на клубнику резко снижаются.

В начале мая в Москве начали открываться точки по продаже свежих сезонных ягод из разных регионов России. Пункты появляются в городе уже в 10-й раз.