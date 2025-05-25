Москва готовится к джазовому фестивалю

С 9 по 15 июня в столице пройдет IV Московский джазовый фестиваль. В этом году в нем примут участие свыше тысячи артистов из России и других стран.

Открытие фестиваля состоится в Концертном зале имени П.И. Чайковского. Зрители впервые увидят совместное выступление Московского джазового оркестра Игоря Бутмана и Московского государственного симфонического оркестра Ивана Рудина. А основной площадкой фестиваля станет сад "Эрмитаж", где с 10 по 14 июня выступят известные джазмены и популярные артисты других музыкальных жанров, которые представят джазовые программы. Среди них Ильдар Абдразаков и Московский джазовый оркестр, Rachel Z & Omar Hakim Trio with Jonathan Toscano (США), Uma2rman, Лариса Долина и Трио Олега Аккуратова, Валерий Сюткин и "Сюткин Бэнд", Stefano Di Battista Quintet (Италия), Игорь Скляр и Jazz Classic Community, Варвара Визбор, Artemiev, Борис Березовский и Blues Doctors, Дмитрий Носков и многие другие

Посетителей фестиваля также ждут выступления более 100 ансамблей - победителей Всероссийского конкурса молодежных джазовых коллективов, легенд джаза и артистов других жанров со специальными джазовыми программами. Среди хедлайнеров - известные российские и зарубежные музыканты.