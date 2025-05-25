Москва готовится к джазовому фестивалю
С 9 по 15 июня в столице пройдет IV Московский джазовый фестиваль. В этом году в нем примут участие свыше тысячи артистов из России и других стран.
Открытие фестиваля состоится в Концертном зале имени П.И. Чайковского. Зрители впервые увидят совместное выступление Московского джазового оркестра Игоря Бутмана и Московского государственного симфонического оркестра Ивана Рудина. А основной площадкой фестиваля станет сад "Эрмитаж", где с 10 по 14 июня выступят известные джазмены и популярные артисты других музыкальных жанров, которые представят джазовые программы. Среди них Ильдар Абдразаков и Московский джазовый оркестр, Rachel Z & Omar Hakim Trio with Jonathan Toscano (США), Uma2rman, Лариса Долина и Трио Олега Аккуратова, Валерий Сюткин и "Сюткин Бэнд", Stefano Di Battista Quintet (Италия), Игорь Скляр и Jazz Classic Community, Варвара Визбор, Artemiev, Борис Березовский и Blues Doctors, Дмитрий Носков и многие другие
Посетителей фестиваля также ждут выступления более 100 ансамблей - победителей Всероссийского конкурса молодежных джазовых коллективов, легенд джаза и артистов других жанров со специальными джазовыми программами. Среди хедлайнеров - известные российские и зарубежные музыканты.
"За три года существования на фестивале выступило более трех тысяч артистов, а его концерты посетили свыше 820 тысяч зрителей. В этом году программа IV Московского джазового фестиваля станет еще масштабнее: впервые в рамках нашего проекта состоится форум для профессионалов индустрии и поклонников импровизационной музыки Jazz Across Borders. Мы проведем панельные дискуссии с участием российских и зарубежных экспертов, а также впервые пройдут Всероссийский форум джазовых педагогов и "Школа джазовых продюсеров", которые призваны объединить ведущих представителей отрасли для обмена опытом", - отметил художественный руководитель фестиваля народный артист России Игорь Бутман.