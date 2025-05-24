Синоптик: дожди не помешают тёплой погоде в Москве в конце мая

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие дни.

В беседе с телеканалом «Звезда» она отметила, что погода будет в основном без осадков, но 25 мая на западе Центрального округа может пройти местами небольшой кратковременный дождь, также возможна гроза и усиление ветра до 15 м/с.

«А с 28 мая кратковременные дожди возможны уже и в Московском регионе, однако они не собьют накал тепла, и температура останется в пределах +23...+28 °С в дневное время. Вот так начнётся лето», — сообщила Паршина.

В свою очередь, главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» отметила, что погодув столице в ближайшие дни будет определять антициклон.