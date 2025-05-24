Фестиваль для любителей и владельцев домашних животных «Лапки» проходит в Москве

В Москве сегодня наблюдается высокий уровень милоты: проходит фестиваль дружбы с питомцами «Лапки», который организовали VK и mos.ru. Корреспонденты Super тоже приехали на мероприятие, чтобы запечатлеть его самых милых гостей.

За первый день фестиваля мы встретили йоркширского терьера в образе пчелы, пуделя в пышной юбке и таксу с бусами — далеко не все звёзды так готовятся к выходу в свет.

На фестивале между собой знакомятся не только питомцы, но и их хозяева: они вместе участвуют в конкурсах, обсуждают любимцев и делятся опытом.