Собянин: Все коллекции музеев Москвы оцифруют

Все коллекции столичных музеев оцифруют к 2026 году в связи с неудобством хранения картотек в бумажном виде.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Все коллекции столичных музеев будут оцифрованы к 2026 году. Раньше музеи вели картотеки в бумажном виде, прикрепляли в карточку распечатанные фотографии. Конечно, это уже стало неудобно и непрактично", - говорится в сообщении.

Как отметил Собянин, оцифровка представляет возможность показа уникальных предметов без риска для коллекции. Он добавил, что на данный момент представлено 117 тыс. изображений в высоком разрешении в рамках запущенного в 2018 году проекта "Музейная Москва онлайн".