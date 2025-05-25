Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве

В Москве в воскресенья, 25 мая, объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

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Предупреждение будет действовать в период с 16:00 до 19:00.

Кроме того, в Московской области с 9:00 до 21:00 понедельника, 26 мая, объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра, порывы которого будут достигать 15 метров в секунду.

Ранее МЧС также предупредило москвичей о сильной жаре 25 и 26 мая. По прогнозам синоптиков Росгидромета, местами температура воздуха поднимется до 30 градусов и выше.

В связи с этим москвичей просят избегать перегрева на солнце и выбирать одежду светлых тонов. Кроме того, в жаркие дни горожанам следует носить головной убор и пить больше воды.

На фоне жары спасатели усилили патрулирование акватории Москвы-реки и внутренних водоемов города. В столице работает 25 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная. Из них 14 станций расположены на Москве-реке, две – на Химкинском водохранилище и еще 10 – на внутренних водоемах.