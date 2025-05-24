В Московском регионе зафиксировали рост пожарной опасности

Рост пожарной опасности наблюдается в столичном регионе из-за аномально жаркой и сухой погоды, сообщил специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Едва начавшись, период аномально жаркой и сухой погоды в столичном регионе поспособствовал резкому росту пожарной опасности. И это несмотря на то, что первые две декады мая были холодными и влажными - месячная норма осадков в большинстве районов уже перевыполнена. В такой ситуации вчера на карте пожарной опасности в лесных массивах столичного региона был лишь один район с высоким, предпоследним из пяти возможных, классом пожарной опасности, сегодня таких уже три", - пояснил синоптик.

В связи с прогнозами на сохранение жаркой и сухой погоды в ближайшие четыре-пять дней ожидается рост пожарной опасности до максимально возможного уровня.