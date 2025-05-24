В Москве новые выделенные полосы заработают с 14 июня

Новые выделенные полосы откроют на Северо-Западной хорде (СЗХ) и на дублере Большой Академической улицы в столице с 14 июня.

Об этом сообщается на сайте правительства Москвы.

"С 14 июня заработает более четырех километров новых выделенных полос. Благодаря выделенкам время в пути для пассажиров автобусов и электробусов сокращается в два-четыре раза, транспорт ходит регулярнее, аварийность снижается в среднем на 25%", - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В сообщении говорится, что новые полосы охватят 23 городских и пригородных маршрута, по которым совершают около 135 тыс. поездок в рабочие дни. На сайте правительства Москвы добавили, что новые полосы для движения автобусов и электробусов появятся на бульваре Яна Райниса, в Неманском и Трикотажном проездах.

Национальный проект "Инфраструктура для жизни" начал реализовываться в России в 2025 году, он сменил нацпроект "Жилье и городская среда".