В Москве благоустроят территорию у станции метро "Вавиловская"

Примерно 100 тыс. кв. м приведут в порядок возле станции "Вавиловская" Троицкой линии" в Москве, работы будут проводиться на основе потребности москвичей.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Возле "Вавиловской" [станции метро] приведут в порядок около 100 тыс. кв. м: сделают новые участки автодорог для транспорта и пешеходных зон, организуют новую дождевую канализацию, разобьют газон, высадят деревья, кустарники и цветы, установят скамейки, велопарковки и современные павильоны для ожидания наземного городского транспорта", - говорится в сообщении.

Мэр также добавил, что благоустройство затронет и будущие станции "ЗИЛ", "Крымская" и "Академическая" Троицкой линии. "Каждый проект благоустройства уникален. В нем учитываются место расположения [станции] и потребности горожан", - отметил Собянин.