Названы районы Москвы и области с наибольшим количеством клещей

В Москве и области уже зафиксированы случаи укусов клещей. Районы в столичном регионе с наибольшим количеством опасных насекомых назвал эксперт по стратегическому управлению экологией Илья Рыбальченко, пишет NEWS.ru.

В Подмосковье выше всего риск подцепить клеща в Дмитровском, Сергиево-Посадском, Талдомском и Пушкинском округах.

«С каждым годом вредителей становится все больше: они активно размножаются. Можно сказать, что случаи укуса клеща были даже в столице, которая считается не эндемичным районом», — подчеркнул специалист.

В Москве чаще всего жаловались на укусы клещей после посещения парков «Сокольники», «Лосиный остров», «Измайлово», «Кусково» и «Серебряный Бор». Рыбальченко посоветовал вакцинироваться от клещевого энцефалита и не пытаться достать клеща самостоятельно при помощи народных советов.

«Помните, что вы заражены уже через несколько минут после укуса. Поэтому сразу мчитесь в травмпункт», — заключил эколог.

Ранее россиян предупредили о пике активности клещей, который начался в мае. В этот период насекомые способны переносить опасные вирусы.