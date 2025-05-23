Путин утвердил эксперимент по контролю мигрантов в Москве и Московской области

Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по контролю мигрантов в Москве и Московской области. Текст документа доступен на правовом портале.

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Теперь иностранные рабочие будут обязаны зарегистрироваться в специальном приложении и дать согласие на обработку персональных данных.

Обязательными для мигрантов станут такие процедуры, как регистрация по месту нахождения, биометрия, дактилоскопия и мониторинг геолокации гаджетов.

Под действие нового закона попали практически все иностранные специалисты, которые находятся на территории столичного региона более 90 дней, кроме граждан Белоруссии.

Ранее соответствующий законопроект был одобрен Госдумой.