Путин утвердил эксперимент по контролю мигрантов в Москве и Московской области

ТК «Звезда»

Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по контролю мигрантов в Москве и Московской области. Текст документа доступен на правовом портале.

Путин утвердил эксперимент по контролю мигрантов в Москве и Московской области
© ТК «Звезда»

Теперь иностранные рабочие будут обязаны зарегистрироваться в специальном приложении и дать согласие на обработку персональных данных.

Обязательными для мигрантов станут такие процедуры, как регистрация по месту нахождения, биометрия, дактилоскопия и мониторинг геолокации гаджетов.

Под действие нового закона попали практически все иностранные специалисты, которые находятся на территории столичного региона более 90 дней, кроме граждан Белоруссии.

Ранее соответствующий законопроект был одобрен Госдумой.

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