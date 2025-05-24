Работы Марка Шагала соберут в Пушкинском музее в Москве

Выставка картин пройдёт в декабре. Она объединит почти все работы художника, которые находятся в России, говорят организаторы.

Для посетителей экспозиция будет доступна до марта 2026 года. Выставку выстроят вокруг событий, «которые повлияли на жизнь и творчество Шагала».

Организаторы пока не раскрывают, какие именно работы художника будут представлены. При этом они сообщают, что в коллекции Пушкинского музея находятся такие произведения, как «Ноктюрн», «Белая лошадь», а также «Художник и его невеста». Точное количество полотен художника в России неизвестно, отмечает «Коммерсантъ».