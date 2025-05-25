В нескольких округах Москвы временно изменится движение

Схема движения транспорта в Москве изменится в мае и июне в связи с проведением съемок, инженерных и строительных работ, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"С 21:00 мск 25 мая до 04:30 мск 26 мая участки Хитровского и Малого Трехсвятительского переулков будут закрыты для проезда. 24 и 25 мая в период с 10:00 до 17:00 мск участки Серебрянического переулка и местного проезда в районе вл. 6 по Серебряническому переулку будут закрыты для движения (не более 3 минут). <..> С 26 мая до 20 августа на участках местного проезда в районе владений 30 и 32Г по Варшавскому шоссе будет недоступна для движения 1 полоса. С 26 мая до 17 июля на участке Новодевичьего проезда будет недоступна для движения 1 полоса. С 26 мая до 30 июня на участках дублера Алтуфьевского шоссе и Проектируемого проезда №4052 будет недоступна для движения 1 полоса", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 26 мая до 28 сентября будут перекрыты съезд с улицы Подольских Курсантов на Московский скоростной диаметр (ЮВХ) и съезд с МСД на улицу Подольских Курсантов, а также местный проезд в районе дома 13 по улице Подольских Курсантов.

Отмечается, что до 17 июня на участках улицы Олеко Дундича остаются недоступными для движения 1-2 полосы, а также на участках ограничения временно запрещена парковка.

"Также с 26 мая до 24 сентября в зависимости от времени на участках улицы Подольских Курсантов будет недоступна для движения 1 полоса", - уточняется в сообщении.

В связи с изменениями водителям рекомендуют заранее планировать маршрут с учетом перекрытий.