Подготовлен каталог речных прогулок в Москве

В сервисе Russpass появился каталог речных прогулок в Москве, в котором можно выбрать причал отправления. Все желающие могут купить билеты на речные прогулки, используя удобную систему фильтров в каталоге. Она позволяет подобрать прогулку с учетом причала и ближайшей к месту отправления станции метро, даты и цены экскурсии, а также удобств на судне. После оформления билет сохраняется в личном кабинете пользователя в Russpass, при этом формируется куар-код билета, с которым можно пройти на посадку.

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«Гости столицы смогут отдохнуть и полюбоваться живописными видами Москвы с необычного ракурса, а горожане — еще и разнообразить путь до работы или дома. Каждый маршрут в каталоге речных прогулок сопровождается подробным описанием достопримечательностей, которые можно будет увидеть с воды. Пользователи смогут приобрести билет с отправлением от одного из столичных причалов, в том числе от Нескучного Сада, Воробьевых Гор, Киевского и других», — отметила Наталья Михейкина, директор дивизиона Russpass.

Речные прогулки — один из любимых видов отдыха жителей и гостей столицы. Сейчас пользователям доступны шесть маршрутов водных прогулок длительностью от часа до двух с половиной часов и одна переправа от Северного речного вокзала до причала Захарково.

«По поручению Сергея Собянина мы продолжаем заботиться о комфортном и безопасном передвижении по реке. За обстановкой в акватории в режиме 24/7 следят операторы речного ситуационного центра с помощью 500 камер. Ежедневно на дежурство выходит водный патруль. Кроме того, на причалах работают береговые и служба пассажирского сервиса», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Прогулки на теплоходах — это настоящие романтические свидания с необычными природными и урбанистическими городскими пейзажами, которые открываются с каждым новым поворотом реки. Например, маршрут «Исторический» понравится тем, кто захочет за одну поездку увидеть самые известные памятники истории и культуры столицы, включая Московский Кремль и храм Христа Спасителя. Прогулка идеально подойдет как для жителей столицы, желающих лучше познакомиться с родным городом, так и для гостей, стремящихся открыть для себя уникальные черты Москвы.

Для любителей быстрого знакомства с городом подойдет маршрут «Круговой». За полуторачасовую обзорную поездку пассажиры увидят сталинскую высотку на Котельнической набережной, парящий мост в парке «Зарядье» и башни Московского Кремля.

Путешествие по маршруту «Северный» начинается от причала Киевский и заканчивается в Хамовниках. В перечне ярких видов — Бережковская набережная, главный корпус Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова на Воробьевых горах, здание президиума Российской академии наук, Парк Горького и Крымский мост.

Сервис Russpass начал работу в 2020 году. За это время он вырос в полноценную экосистему. С ним легко спланировать поездку, забронировать билеты и гостиницу, подобрать экскурсии. Узнать все о путешествиях по России поможет интернет-издание «Russpass-журнал». С июня 2023 года для представителей туристической отрасли работает портал «Russpass. Бизнес».

Цифровой туристический сервис Russpass разработан по инициативе Правительства Москвы. Проект курирует столичный Комитет по туризму совместно с городским Департаментом информационных технологий.