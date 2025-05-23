Москвичам рассказали о погоде на выходных

Погода в Москве и Подмосковье в предстоящие выходные будет по-настоящему летней, ночи станут теплее. Об этом MIR24.TV 23 мая заявил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

© Парламентская газета

«Погода в столичном регионе под влиянием антициклона становится все лучше. Она солнечная, сухая, с температурой воздуха +25…+28 градусов в дневные часы», — уточнил он.

По его словам, ночью в столице установится +13…+15, по области — +10 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метра в секунду. Давление поднимется с отметки в 750 мм ртутного столба 23 мая до 755 мм ртутного столба 25 мая, добавил Ильин.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что календарное лето в Центральной части России может начаться с +30 градусов, при этом в Москве такие температурные значения могут фиксироваться с 31 мая.