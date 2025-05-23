В Москве наступило лето

В 2025 году в Москве метеорологическое лето началось на четыре дня раньше, чем обычно это соответствует климатическим стандартам. Об этом сообщили в пресс-службе центра Фобос.

«Метеорологическое лето 2025 года началось в Москве на 4 дня ранее климатических сроков», — написали на сайте Фобос.

Несмотря на прохладное начало вчерашнего дня, когда ночная температура опустилась до +6,2 градуса, к вечеру четверга столбики термометров поднялись выше +23 градусов.

Среднесуточная температура воздуха достигла +15,5 градуса, что значительно превышает пороговое значение в +15 градусов. Прогнозы на предстоящие 5–6 дней подтверждают сохранение подобных температурных условий, что свидетельствует о наступлении метеорологического лета.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщал, что на текущей неделе в 19 регионах России прогнозируется существенное превышение обычных температурных показателей. К числу таких субъектов относятся Архангельская, Калининградская, Вологодская, Мурманская области, а также Республика Карелия. По словам Вильфанда, в Северо-Западном федеральном округе ожидается повышение температуры воздуха до +25 градусов. В Мурманской области столбики термометров поднимутся до +19 градусов.