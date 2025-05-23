Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что в Москве в начале июня ожидается жаркая погода, температура воздуха может достигать +30 °С.

Причём в первой декаде не исключено небольшое похолодание, отметил он в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Понижение температуры воздуха может произойти в середине первой декады месяца, когда вместе с дождями температура воздуха ненадолго собьётся, но затем снова начнёт расти», — уточнил Ильин.

По его словам, в конце мая столбики термометров могут подняться до +28 °С. 27 мая ожидается кратковременный дождь, после этого температура воздуха составит +20…+25 °С, а затем постепенно начнёт повышаться.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН заявил, что предстоящим летом в России не прогнозируется аномальной жары, однако всё же будет теплее и засушливее, чем обычно.