В центре Москвы 24 мая перекроют движение транспорта

В Москве 24 мая будут перекрыты центральные улицы из-за проведения мероприятия, сообщает Telegram-канал столичной Госавтоинспекции.

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«В связи с проведением 24 мая мероприятия с 09:00 до 22:00 будет ограничено движение транспорта по улице Ильинка (от Биржевой площади до Красной площади дом 5)», — говорится в сообщении канала.

В Госавтоинспекции водителей попросили заранее выбирать маршрут движения, а также соблюдать правила дорожного движения.

До этого Дептранс предупредил москвичей об угрозе ареста автомобиля.