Собянин: "Технополис "Москва" станет одним из крупнейших промцентров Европы

Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис "Москва" станет одним из крупнейших промышленных центров Европы.

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Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Рассмотрели стратегию развития ОЭЗ до 2030 года. Планируем создать свыше 90 тысяч рабочих мест и привлечь больше 1,2 триллиона рублей инвестиций", – написал он.

По словам мэра столицы, на территории ОЭЗ работают более 200 высокотехнологичных предприятий, из которых 120 – резиденты. Они выпускают микросхемы, фармацевтическую продукцию, электромобили и аккумуляторы. Кроме того, там было возведено уже 1,6 миллиона квадратных метров промышленной инфраструктуры, а к 2030 году ее площадь возрастет в 3,5 раза и достигнет 5,7 миллиона "квадратов".

Собянин напомнил, что проекты развиваются на 10 площадках, в число которых входят "Руднево", "Печатники", "Алабушево" и "Красная Пахра". Резидентам ОЭЗ предоставляются все условия для развития: налоговые и таможенные преференции, льготная аренда, современная инфраструктура и постоянная поддержка столичного правительства.

Ранее в ОЭЗ "Технополис "Москва" открылась производственная площадка по выпуску отечественных промышленных роботов. Производственные мощности находятся на площадке "Печатники" и превышают 1,7 тысячи квадратных метров, а сам проект реализован компанией "Технорэд", которая специализируется на выпуске роботизированных систем, компонентов и программного обеспечения (ПО).