Синоптик: суббота в Москве стала самым теплым днем с начала календарной весны

К 15:00 температура воздуха в столице, по данным базовой метеостанции на ВДНХ, достигла отметки в +26,9.

Это на 0,9 градуса выше прежнего показателя, зафиксированного 16 апреля. Об этом в своём Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Температура в течение прошедшей части дня колебалась весьма значительно, так что точное значение нового максимума станет известно после 21:00, когда будут сняты значения с максимальных термометров», — написал синоптик.

По прогнозам, аномально жаркая погода задержится в Московском регионе до конца мая. Температура превышает климатическую норму на 5-6 градусов.