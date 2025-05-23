Московские власти показали, как будет выглядеть парк «Сокольники» после реконструкции

В парке «Сокольники» продолжаются масштабные работы. Теперь там благоустроят партерную зону, Фестивальную площадь, эстраду Шаляпина, «Сад астрономов», скейт-парк и участок около автобусной остановки «Охотничья улица».

© Mos.ru

Еще в прошлом году московские власти объявили о начале масштабного проекта по реновации городских парков. Этой весной сообщалось о том, что в «Сокольниках» обновят главный фонтан и обустроят вокруг него пространство для работы и отдыха, а расположенный рядом амфитеатр расширят и облагородят лежаками.

На данный момент работы в перекопанном вдоль и поперек парке продолжаются. Как сообщает сайт столичного правительства mos.ru, теперь там начался второй этап работ по благоустройству и реабилитации территории. Теперь благоустройство коснется практически всей территории парка, кроме большого розария. В партерной зоне (от главного входа до Фестивальной площади) отремонтируют ажурную колоннаду с полукруглыми арками, помещения касс и стену с афишей. Главную аллею замостят плиткой и установят вдоль нее колонны со светильниками, а между ними расставят лавочки.

В зоне цветочного партера высадят деревья и многолетние цветущие растения. По обе стороны от него три старые чаши фонтанов заменят новыми, за которыми появятся новые колонны со светильниками. В пространстве вокруг главного фонтана создадут новый амфитеатр с лежаками, скамьями, столиками, зонтиками и деревьями.

© Изображение: Mos.ru

© Изображение: Mos.ru

© Изображение: Mos.ru

© Изображение: Mos.ru

© Изображение: Mos.ru

© Изображение: Mos.ru

© Изображение: Mos.ru

© Изображение: Mos.ru

На Фонтанной площади поставят навесы, под которыми появятся павильоны торговли, качели, а также парковые стулья, лавочки и столы. На одной из самых фотогеничных зон парка, аллея арок расставят новые светящиеся конструкции с подсветкой, а под ними — длинные изогнутые скамейки.

На Фестивальной площади добавят озеленения, построят новые трибуны и сцену, а также павильон с кафе и комнатой матери и ребенка. Все оборудование катка «Лед» заменят на новое, а возле него поставят новые павильоны проката и кафе.

У концертной площадки «Эстрада Шаляпина» создадут более комфортный зрительный зал и навес для светотехники, а вокруг устроят цветники.

© Изображение: Mos.ru

© Изображение: Mos.ru

© Изображение: Mos.ru

Отремонтируют и любительскую обсерваторию «Звездное небо», которой без малого уже сто лет. Вместо «Сада астрономов», где сейчас можно видеть макеты планет солнечной системы, устроят большую детскую площадку «Звездочеты». Она будет рассчитана на детей всех возрастов: там обещают создать элементы «инопланетного» рельефа, тоннели и трубы «космической базы», батутную станцию. Соседнюю беседку с пианино заменят на современную, и тоже стилизуют ее под космическую тему. А расположенную рядом веранду-ротонду заменят на точно такую же, только новую.

В павильоне «Орбита» снова заработает батутный центр. В скейт-парке наконец-то оборудуют крытую часть, что позволит кататься там в любую погоду и во все времена года. А бетонную рампу обновят. Еще одна приятная новость — в спортивной зоне появятся раздевалки и туалеты.

Дополнительный вход в парк, который находится возле автобусной остановки «Охотничья улица» сделают более уютным. Для этого прилегающую территорию оформят в стилистике московского дворика. Здесь организуют детскую и спортивную площадки, общественный павильон и пост охраны.