Упавшего в канализационный люк краснокнижного утенка спасли в Москве

Добровольцы из Межрегиональной общественной организации «Гражданский щит» в четверг, 22 мая, спасли занесенного в Красную книгу утенка, который провалился в канализационный люк около станции московского метро «Коломенская».

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Неравнодушные горожане пытались спасти птенца более часа. Они попробовали несколько способ, прежде чем им удалось вытащить малыша на поверхность. Спасенного утенка обтерли, отогрели и накормили овсянкой. Позже его отвезут к ветеринарам для того, чтобы убедиться, что с ним все в порядке, передает Life.ru.

22 мая спасатели достали провалившуюся в бобровую нору собаку в столичном районе Митино. Около часа они раскапывали котлован, чтобы получить доступ к животному, и вскоре питомец выбрался из ямы, откликнувшись на голос хозяйки.

Кроме того, в поселке Новоивановское Одинцовского городского округа 21 мая местный дворник собрал целый таз утят, которых он вытащил из вытяжки жилой квартиры. Птенцов передали маме-утке.

Группа прохожих 20 мая также остановила движение автомобилей на Тверской улице, чтобы помочь утке с выводком птенцов безопасно пересечь оживленную проезжую часть.