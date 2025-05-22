На ВДНХ открылась обновленная экспозиция Музея героизма

В год 80-летия Победы и защитника Отечества в столице открыли новую площадку Музея героизма. Находится она на ВДНХ, в павильоне N 59 "Зерно". Павильон, который венчает огромная золотая звезда возле фонтана "Каменный цветок", виден издалека. Впрочем, спрашивать дорогу не придется в любом случае - народ сюда идет постоянно. И семьями, и парами, а кто-то и с теми, кому музей посвящен - участникам специальной военной операции.

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Кто создавал

Как рассказал "РГ" один из тех, кто принимал участие в создании новой экспозиции, военный корреспондент Игорь Потапов, в кратчайшие сроки в этом году были созданы две площадки. Первую, в павильоне N 58, открыли к 23 февраля. В ней всего семь небольших локаций. Удалось там разместить лишь малую часть экспонатов, поэтому решено было готовить новую площадку. И за два месяца в павильоне "Зерно" создали еще одно пространство. "Это даже не музей, а скорее, высокотехнологичная экспозиция с максимальным эффектом погружения или даже иммерсивное шоу", - рассказывает Игорь Потапов. Условно здесь можно выделить с десяток локаций, на которых размещены около миллиона предметов. Большая часть - трофеи "с передка", или, говоря нормальным языком, - с передовой.

На что смотреть

Первое, на что обращаешь внимание, войдя в музей через рамки металлоискателя - а это необходимая процедура, - необыкновенное шумное многоголосье. В единый звуковой эффект тут сливается громкая человеческая речь, звуки военной техники, музыки и прочее. Как говорят, именно этот пронзительный звук слышат те, кто оказывается на передовой. Пока привыкаешь к нему, глаз привлекает трансляция "Бессмертного полка". Ряды фотографий и подписи под ними сменяют друг друга. Вот с фотографии смотрит лицо 19-летнего парня Ильи Каркавина, погибшего при выполнении боевого задания на СВО и получившего посмертно звание Героя Российской Федерации. С соседней, еще черно-белой карточки смотрит почти его сверстник Петр Романов, который довел самолет и сбросил бомбы на цели в Великую Отечественную войну. Звание Героя Советского Союза он, как и Илья Каркавин, получил посмертно. Связь двух войн красной линией прослеживается по всей экспозиции. Но особенно сильно это отражено в центральной части выставочного пространства. Чтобы его увидеть, надо подняться по стеклянным ступеням. Вообще, стоит сказать, что под ноги смотреть нужно обязательно - почти везде пол стеклянный. А под ним - трофеи. Например, в центральной части можно увидеть искореженные украинские номера военных машин, символику противников, снятые надписи "Вход русским воспрещается", различные листовки, прокламации, дырявые каски и даже тапок с символикой из амуниции противника. Все это сдобрено разрезанными "старлинками", кусками беспилотников и прочего. Если поднять голову, стоя над трофеями, откроется вид на хронику двух парадов на Красной площади, транслируемых на противоположных стенах. На одной - трансляция недавнего Парада Победы 2025 года, на другой - Парада Победы 1945-го. И точно так же, как там, звучит голос диктора: "Говорит и показывает Москва..."

Найди снайпера

По экспонатам музея в разных локациях можно изучать географию войны, так как есть стена с названиями освобожденных городов и хрониками, как это было. Стоит обратить внимание на две диорамы в натуральную величину. Одна рассказывает о создании понтонного моста, где воссоздано подобие болотистой местности, через которую на железном плавучем мосту военные сигнальщики помогают осуществить переправу. Наглядно, почти как пособие, выглядит и другая диорама. На ней пара солдат среди почти натуральных берез и елей запускают дрон с боеприпасом. Прикрывает их снайпер, который так замаскировался, что я разглядела его лишь после того, как смотритель зала показал рукой правильное направление. Пока разглядывала снайпера, на небольшом экране появилось объемное изображение участника СВО, рассказывающего о появлении снайперов в войсках, начиная со Сталинграда, где самым первым был Василий Зайцев. А следом на огромном экране в половину стены показали ролик по работе снайперов, саперов.

Объемных изображений здесь более десятка, рассказывают они о разном: о важных сражениях, героях, видах и родах войск, их истории и многое другое. Над головой висят макеты дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М и штурмовика Су-25 "Грач", современные аналоги советских самолетов Ил-2 и Як-3.

Реальные вещи и документы делают выставку особенно ценной - они помогают сохранить историческую правду и наглядно демонстрируют, как на самом деле разворачивались события на поле боя. Не забыли в музее и о тех, кто обеспечивает ремонт техники - "рембате". Показаны и два отремонтированных железных коня: мотоцикл и квадроцикл с приделанными антидроновыми сетками. Такие сетки сейчас используют на танках, бронемашинах и другой военной технике.

Еще одна локация - искореженный броневик "Страйкер" и сожженная пушка от БМП-2 (боевая машина пехоты) - все это также трофеи наших героев.

Чистое небо

Апофеозом можно назвать мемориал "Путь воина". Здесь по стенам развешаны флаги и символика участвующих в СВО подразделениях. На полу выложена звезда, состоящая из сотен маленьких звездочек. От них виртуальным салютом и пламенем поднимаются вверх красные всполохи. Задрав голову, ощущаешь глоток свежего воздуха: окно в форме звезды, а за ним синее, почти безоблачное небо и развевающиеся флаги России и СССР.

Отмечу, что в новой локации место нашлось и для временных выставок. Сейчас здесь проходит выставка графики "Уголь Донбасса" художника Сергея Марченко. Уставшие лица военных и гражданских, задействованных в специальной военной операции, с позывными и рассказами о том, чем они покорили художника.

Как попасть?

Вход свободный, регистрация не нужна.

Часы работы с 11.00 до 22.00.

Понедельник - выходной.