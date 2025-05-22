Цирки шапито будут работать в столице в рамках проекта «Лето в Москве»

Три цирка шапито откроются 1 июня в рамках проекта «Лето в Москве», спецплощадки будут расположены в разных районах города, всего запланировано 225 цирковых спектаклей. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

«Благодаря шапито расширится доступность циркового искусства – зрители смогут выбрать удобное время и площадку для просмотра представления. Запланировано 225 цирковых спектаклей на трех городских площадках – в кинопарке «Москино», Измайловском парке и ландшафтном парке «Южное Бутово». Участники увидят выступления воздушных гимнастов, канатоходцев и каскадеров, а также представления животных», – приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина.

Как отмечается, шатер вместимостью 800 человек появится на южной площади у большого пруда в Измайловском парке. Центральным событием станут выступления трех бенгальских тигров и бурых медведей. Кроме того, в программе запланированы шоу жонглеров, эквилибристические постановки и выступления воздушных гимнастов.

В свою очередь, в кинопарке «Москино» публика сможет увидеть балет и выступления канатоходцев и артистов-каскадеров. А посетителей циркового шатра в ландшафтном парке «Южное Бутово» ждут представления животных и номера с участием воздушных гимнастов, эквилибристов и акробатов.