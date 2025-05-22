Фестиваль «Научфест. Человек-наук» пройдет в парке «Зарядье» 1 июня

В парке «Зарядье» 1 июня состоится масштабный фестиваль «Научфест. Человек-наук», сообщила пресс-служба Московского государственного университета имени Ломоносова.

«1 июня, в День защиты детей, в парке «Зарядье» состоится масштабный фестиваль «Научфест. Человек-наук». Название фестиваля – не просто слова, а глубокая метафора, отражающая суть современной науки. «Человек-наук» – это образ исследователя-героя, способного совершать настоящие чудеса. <…> Фестиваль про то, что наука – это не просто профессия, а настоящее призвание, которое позволяет воплощать в жизнь самые невероятные проекты и делать мир лучше», – говорится в сообщении.

Как уточняется, в фестивале примут участие ученые – грантополучатели Российского научного фонда, а также преподаватели и ведущие эксперты из РНИМУ имени Пирогова, НИУ «Московский энергетический институт», РГУ нефти и газа имени Губкина, РХТУ имени Менделеева, Московской ветеринарной академии имени Скрябина, РУДН, НИУ «Высшая школа экономики» и многих других вузов.

«Основной площадкой традиционно станет научно-познавательный центр «Заповедное посольство», на входе которого разместится сцена для открытых встреч с учеными и удивительных научных шоу. В программе – разговор об акустических явлениях, о ферментах и наночастицах, способных спасти жизнь, о зомби-вирусах и о том, что такое когнитивные нейронауки», – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в течение дня внутри павильона для гостей фестиваля открыты пять научных лабораторий, большая интерактивная выставка «Ледниковый период», мастерская 3D-моделирования и VR-зона, в которой можно будет «посетить» Сикстинскую капеллу, побывать на МКС или проникнуть в сосуды человеческого тела.