Тематические карты «Тройка» выпустили в честь 10-летия авиакомпании «Победа»

Тематические транспортные карты «Тройка» выпустили в столице в честь 10-летия авиакомпании «Победа», сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В честь 10-летнего юбилея авиакомпании «Победа» мы выпустили две тематические карты «Тройка», – говорится в сообщении.

Как рассказал заместитель мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба, на одной из карт изображен Boeing 737-800, который пролетает над облаками. А на другой – этот же самолет на фоне города.

Уточняется, что купить новые карты можно на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах на станциях метро «Маяковская» и «Трубная», в интернет-магазине столичной подземки, а также на маркетплейсах.