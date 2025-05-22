Участок Калужско-Рижской линии метро Москвы закроют на 4 дня

Бесплатные компенсационные автобусы будут ходить вдоль закрытого участка между станциями «Новые Черемушки» и «Октябрьская» Калужско-Рижской линии Московского метрополитена 31 мая, а также 1, 7 и 8 июня. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В выходные дни 31 мая – 1 июня и 7–8 июня не будут ходить поезда на участке между станциями «Новые Черемушки» и «Октябрьская» Калужско-Рижской линии. Ограничения необходимы в связи со строительством пересадки на будущую станцию метро «Академическая» Троицкой линии», – говорится в сообщении.

Как уточняется, в эти дни вдоль закрытого участка будут ходить бесплатные автобусы КМ.

Кроме того, для пассажиров будет действовать бесплатный повторный вход в метро на станциях «Октябрьская», «Новые Черемушки» и «Площадь Гагарина». Во время ограничений на участке будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП).