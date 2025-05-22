Москва готовится закупить сотни электробусов

Столичные власти намерены приобрести еще 700 электробусов, стоимость контракта на поставку которых составит почти 53 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные единой информационной системы в сфере закупок.

В карточке закупки отмечается, что в рамках тендера планируется приобрести городские электробусы «большого класса». В течение 15 лет после поставки будет предоставляться сервисное обслуживание и ремонт этих транспортных средств, говорится в материале. Начальная цена контракта - 52,9 миллиарда рублей.

Закупка проводится департаментом города Москвы по конкурентной политике. Заявки принимаются до 2 июня. Все электробусы должны быть поставлены до конца 2027 года.

Ранее заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявил, что приобретение большого количества электробусов в Москве стало крупнейшим в Европе. Это позволило почти вдвое увеличить экологический эффект от использования электротранспорта в столице. За два года выбросы загрязняющих веществ сократились более чем на 400 тонн, а выбросы парниковых газов в атмосферу — более чем на 100 тысяч тонн.