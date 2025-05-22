Фольклорный фестиваль «Русское поле» пройдет 9 августа на Поклонной горе

В Парке Победы на Поклонной горе 9 августа пройдет фольклорный фестиваль «Русское поле». Об этом сообщила руководитель оргкомитета межрегионального творческого фестиваля славянского искусства «Русское поле» и художественный руководитель международного фестиваля «Казачья станица Москва» Маргарита Железнова на пресс-конференции.

«Фестиваль «Русское поле» пройдет в Москве 14-й раз. Впервые он пройдет в Парке Победы на Поклонной горе. Он будет приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году защитника Отечества. Особенно важна дата 9 августа, когда страна отметит впервые новый день воинской славы – День окончания Ленинградской битвы. Фестиваль будет проходить два дня. 8 августа он будет в закрытом формате проходить в концертном зале «Измайлово». Основной масштабный праздник пройдет 9 августа на 12 площадках в Парке Победы. Ожидается, что в этом году в мероприятии примут участие не менее 1,5 тыс. представителей более чем 60 регионов страны», – сказала Железнова.

Она отметила, что на Поклонной горе будут одновременно работать разноплановые тематические площадки.