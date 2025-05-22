Музей Победы удостоен премии Лихачева

Исторический проект "Лица Победы" Музея Победы стал победителем Национальной премии в области музейного дела имени Д. С. Лихачева в номинации "Национальное достояние", сообщили ТАСС в музее.

"Благодарю всех, кто принял участие в проекте "Лица Победы". Это больше миллиона граждан нашей страны, а также соотечественников за рубежом. Благодарю всех, кто увековечил в нашем музее судьбы своих героических предков, которые принесли Великую Победу", - отметил генеральный директор Музея Победы Александр Школьник во время церемонии награждения.

Он призвал граждан и организации, включая культурные площадки, участвовать в проекте, а также подчеркнул важность сохранения исторической памяти в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как отметили в музее, проект "Лица Победы" помогает каждому желающему жителю страны увековечить память о своих родственниках - фронтовиках и тружениках тыла, внесших вклад в победу над нацизмом. В рамках проекта можно представить не только биографии воинов, но и истории медсестер, врачей, инженеров и детей войны. Участники смогут показать фотографии и истории своих предков в мультимедийной экспозиции музея.

Церемония награждения лауреатов премии Д.С Лихачева состоялась на сцене Государственного академического Малого театра.

О премии

Национальная премия в области музейного дела имени Д. С. Лихачева была учреждена Министерством культуры РФ в 2024 году. Ее цель - поддержка и поощрение людей, вносящих вклад в развитие музейной отрасли. В 2025 году финалистов премии объявили в первый день Международного фестиваля "Интермузей", который проходит с 21 по 24 мая.

ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля "Интермузей".