Гоша Куценко пригласил жителей и гостей Москвы на «Театральный бульвар»

Гости и жители столицы смогут отлично провести время на фестивале «Театральный бульвар», который стартует в городе уже 1 июня. Об этом в пятницу, 23 мая, рассказал российский актер Гоша Куценко.

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— Уже второй год подряд, если я не ошибаюсь, проводятся грандиозные мероприятия. В прошлом году я представлял наш театр Моссовета на бульваре. Наши молодые артисты играли спектакли, разыгрывали сценки, читали стихи, пели песни, — вспоминает артист.

Кроме того, Куценко отметил, что надеется на благоприятную погоду, благодаря которой получится провести «самые удивительные вечера в мире».

Сам актер вместе со своим коллективом выступит на фестивале 28 июня.

— Площадка пока еще не ясна, потому что площадки будут по всей Москве, не только по Бульварному кольцу, а вся Москва превратится в большой театр, великий театр, включая Большой, — цитирует его слова агентство городских новостей «Москва».

Помимо этого, 6 и 7 июня день рождения Александра Пушкина станет главной темой на фестивале «Театральный бульвар». Каждый день рождения Пушкина отмечается очень широко — 6 июня уже 15 лет официально является Днем русского языка под эгидой ООН.