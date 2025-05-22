Музей-заповедник «Остафьево» подготовил арт-фестиваль ко Дню защиты детей

Государственный музей-заповедник «Остафьево» – «Русский Парнас» подготовил арт-фестиваль для всей семьи «О! Пушкин» в Международный день защиты детей, сообщает пресс-служба учреждения.

«В первый день лета, в Международный день защиты детей, усадьба «Остафьево» превратится в масштабную арт-площадку. На территории старинной усадьбы XVIII века развернется фестиваль для всей семьи «О! Пушкин». В программе фестиваля концерт с участием народной артистки РФ Дианы Гурцкой, Театра танца Дарьи Сагаловой, мужского вокального ансамбля «Дорос», Театра Алексея Рыбникова и других именитых артистов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что фестиваль также порадует гостей разнообразными перформансами, мастер-классами, кукольными представлениями, ярмаркой народных промыслов и экскурсией по усадебному парку.

«Посетителей парка будут встречать Князь и Княгиня, Кот ученый, русские богатыри и русалочка. Юных посетителей ждет сладкая вата и мороженое», – сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что попасть на арт-фестиваль можно по билету в парк, а для детей до 15 лет вход свободный.