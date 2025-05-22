Новые места для отдыха и прогулок появятся в центре столицы по программе КРТ

Это уже 11-й проект в центре города, подготовленный по программе комплексного развития территорий.

В трех районах Центрального административного округа реорганизуют участки по программе комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующий проект решения размещен на сайте Правительства Москвы. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

«В центре столицы подлежат реорганизации три участка, входящие в один проект КРТ. Так, территории общей площадью 0,65 гектара планируют благоустроить и озеленить, установить малые архитектурные формы, проложить пешеходные дорожки. В результате жители районов Якиманка, Замоскворечье и Пресненский получат новые места для прогулок и отдыха», — отметил Владислав Овчинский.

Это уже 11-й проект в центре столицы, подготовленный по программе комплексного развития территорий. Всего здесь планируется реорганизовать свыше 23 гектаров участков.

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров. Эта работа ведется по поручению Сергея Собянина.

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