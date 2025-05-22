На Садовом кольце начались дорожные работы

Ремонт проводят ночью, в местах работ частично перекрывают движение с соблюдением правил безопасности.

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Специалисты ГБУ «Автомобильные дороги» приступили к масштабным работам по замене асфальтового покрытия на Садовом кольце.

Работы уже начались. Сейчас они идут на Новинском бульваре от Поварской улицы до станции метро «Смоленская». Здесь задействуют 140 специалистов и 82 единицы техники. Асфальт на этом участке меняли в 2020 году.

В этом сезоне специалисты обновят дорожное полотно также на улицах Земляной Вал, Садовой-Каретной, Садовой-Спасской, на Зубовском и Смоленском бульварах, Самотечной эстакаде, Крымском мосту и других отрезках Садового кольца.

Замену асфальта проводят в несколько этапов. Сначала фрезой снимают существующее покрытие, ремонтируют смотровые колодцы и дождевую канализацию. Затем мастера укладывают новое полотно и наносят разметку.

Обновление асфальтового покрытия на Садовом кольце потребовалось из-за износа верхнего слоя и образования колеи. Это может стать причиной аварий и разрушения дорожного полотна. Ремонт проводят ночью, в местах работ частично перекрывают движение с соблюдением правил безопасности.

Сегодня Садовое кольцо включает в себя более 30 объектов улично-дорожной сети, а также пять тоннелей, три эстакады и четыре моста. На его улицах расположены важные объекты, в том числе памятники архитектуры, истории и культуры. Три из семи сталинских высоток находятся на магистрали. Помимо этого, на участках Садового кольца разместились административные здания, бизнес-центры и другие ключевые объекты городской инфраструктуры.

Проекты по созданию комфортной городской среды, реализуемые в столице, соответствуют целям и задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

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