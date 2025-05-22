До конца года столичные газовики заменят 153 запорных устройства

Все устройства изготовлены отечественными производителями и соответствуют современным требованиям газовой безопасности.

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В этом году в столице в рамках программы модернизации газовой инфраструктуры специалисты АО «Мосгаз» заменят 153 запорных устройства. 50 из них установят в Троицком и Новомосковском административных округах, где активно развивается жилая и социальная инфраструктура. Замена запорных устройств — важный этап комплексного обновления инженерной инфраструктуры столицы для обеспечения высокой степени надежности газоснабжения на десятилетия вперед.

Запорные устройства — критически важне элементы газораспределительной системы. Они обеспечивают возможность оперативного отключения отдельных участков трубопроводов для проведения ремонтных или аварийно-восстановительных работ.

Из общего числа запорных устройств, подлежащих замене, 23 будут оснащены электроприводами, обеспечивающими дистанционное управление и интеграцию в систему диспетчерского контроля Мосгаза. Еще 130 — это механические задвижки, рассчитанные на ручное управление. Все устройства изготовлены отечественными производителями и соответствуют современным требованиям газовой безопасности. Срок их службы превышает 40 лет, что значительно повышает надежность столичной газовой сети.

Работы произведут на участках газопроводов высокого и низкого давления с диаметром труб от 50 до 600 миллиметров. Способ замены определяется индивидуально для каждого объекта с учетом технических параметров и режима эксплуатации. Кроме того, специалисты заботятся о том, чтобы минимизировать неудобства для населения. Все мероприятия проведут строго по графику, без отключения потребителей.

Газовщики ежегодно проводят регламентное обслуживание запорной арматуры. В рамках профилактики проверяют герметичность, состояние антикоррозионного покрытия, резьбовых соединений и функционирование приводных механизмов. При необходимости смазывают трущиеся элементы и выполняют наладку электроприводов.

Весь процесс замены от отключения участка до монтажа нового устройства проходит под контролем диспетчерской службы АО «Мосгаз» и с обязательной проверкой сварных соединений с использованием мобильной лаборатории. Цифровые технологии, применяемые в управлении газораспределительной сетью, позволяют оперативно реагировать на потенциальные угрозы и минимизировать время работ.

Проекты по созданию комфортной городской среды, реализуемые в столице, соответствуют целям и задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

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