Музей Победы воссоздаст атмосферу последних звонков 1940-х годов

В атмосферу школьных последних звонков середины прошлого века смогут окунуться гости Музея Победы 24 и 25 мая в рамках бесплатной программы семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический».

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Посетители мероприятия смогут разучить популярные у выпускников 1940-х годов ретро-танцы, сыграть в городки и шахматы, исполнить популярные песни тех времен в караоке, познакомиться с такими популярными в те годы профессиями, как военные специальности, медицина, кузнечное, обувное и швейное дело. В Музее Победы можно будет посетить 80 площадок, где гостей встретят реконструкторы, одетые в исторические костюмы.

Москвичей и гостей столицы также ждет масштабная концертная программа. В течение всех выходных ее представят на четырех площадках. Так, на «Фронтовой агитбригаде» в субботу выступят коллективы и солисты проекта «Московское долголетие» и «Москонцерта». Гала-концерт фестиваля «Соловьиная роща» состоится на главное сцене музея «Г.О.Р.А.», а на танцплощадке желающие смогут научиться танцам 1940-1950-х годов. В воскресенье детский духовой оркестр «Москонцерта» и ансамбль «Юные патриоты» выступят в колоннаде Музея Победы в рамках Всероссийского патриотического конкурса детского и юношеского творчества «Журавли Победы».

Также все желающие смогут пройти по шести разным маршрутам квест «Вперед к Победе». Участники получат «Красноармейскую книжку», им нужно будет выполнить 20 заданий и собрать штампы-«звездочки. Самые активные участники получат памятные призы. Кроме того, квест предусматривает посещение Музея «Г.О.Р.А.».

Посетители Музея Победы также смогут поучаствовать в творческих состязаниях, спортивных соревнованиях и мастер-классах, посетить интерактивные локации и фотозону с военным ретроавтомобилем 1940-х годов. Также гости смогут отчеканить памятную монету на «Площади мастеров», освоить навыки установки армейской палатки и ориентирования на «Зарнице» и попробовать свои силы на площадке «Курс молодого бойца». Также все желающие смогут посетить бесплатные автобусные и пешие экскурсии.