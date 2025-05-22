В Москве 24 мая стартует цикл мероприятий "Друг, спасатель, защитник"

24 мая в столице начнется цикл мероприятий «Друг, спасатель, защитник». Он объединит свыше 70 площадок по всему городу, обустроенных в рамках проекта «Питомцы в Москве», сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

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«Участников ждет больше 200 событий. Это встречи с кинологами, блогерами и артистами, показательные выступления, консультации ветеринаров и соревнования», — отметила Наталья Сергунина.

Среди ключевых мероприятий сезона — второй открытый чемпионат Российской кинологической федерации по аджилити (преодолению полосы препятствий на скорость). Он состоится 31 мая в крупнейшем в столице специально созданном парке на Кольской улице.

Еще одно масштабное событие на этой же площадке запланировано на 28 июня. Всех желающих приглашают на первый московский чемпионат по обидиенс (точности и технике выполнения команд).

В кинологическом парке на Тимуровской улице 21 июня, в День кинолога, организуют программу «Собака — друг на службе Отечеству». Зрители увидят показательные выступления собак-спасателей, ищеек и четвероногих помощников. Гостям предложат пообщаться со специалистами и поближе познакомиться с методиками подготовки таких животных.

«Хвостатые» фотосессии и мастер-классы

В течение нескольких месяцев по выходным эксперты будут читать лекции на темы здоровья и особенностей каждой породы. Опытные ветврачи и зоологи расскажут о профилактике заболеваний, правильном питании, необходимости регулярных осмотров и вакцинаций.

Хозяев собак приглашают на открытые тренировки и мастер-классы по дрессировке, во время которых специалисты продемонстрируют эффективные подходы к воспитанию и обучению подопечных. Участники узнают, как нужно выстраивать отношения со своим питомцем и не допускать ошибок.

На площадках проекта фотографы-анималисты устроят фотосессии для хвостатых, а их владельцы встретятся с популярными блогерами и артистами. Те поделятся своим опытом общения и жизни с домашними любимцами.

Записать четвероногого друга на стрижку или прием к врачу, посмотреть расписание и зарегистрироваться на мероприятия можно будет на сайте.

«Питомцы в Москве»

С 2021 года в городе обустроили 79 современных пространств для прогулок с собаками по программе «Мой район» в рамках проекта «Питомцы в Москве». Часть из них — на месте пустырей. Новый стандарт учитывает множество параметров, включая эстетичность, комфорт, использование качественных и экологичных материалов, наличие функциональных зон для выгула, игр и тренировок.

Программа Мэра Москвы «Мой район» предполагает создание комфортных условий для жизни во всех районах — от удобных дворов и парков до современных инфраструктурных объектов рядом с домом.

Цикл «Друг, спасатель, защитник» станет часть проекта «Лето в Москве» — главного события теплого сезона. С 1 июня по всему городу будут проходить культурные, благотворительные и спортивные мероприятия.