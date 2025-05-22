Современный общественно-деловой комплекс построят в Коммунарке

Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) выпустил градостроительный план земельного участка для возведения общественно-делового комплекса в Новомосковском административном округе. Об этом сообщила пресс-служба председателя комитета Юлианы Княжевской.

«В активно развивающимся районе рядом со станцией метро «Коммунарка» Троицкой линии Московского метрополитена планируют возвести деловой комплекс площадью 64 тыс. кв. м. Свободный от объектов капитального строительства участок в 0,7 га находится по адресу: пос. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, земельный участок 10/18Д», – приводятся в сообщении слова Княжевской.

Она также подчеркнула, что строительство общественно-делового комплекса в Коммунарке важно для жителей, так как создаст новые рабочие места рядом с домом, сократив необходимость длительных поездок на работу. Включение в проект объектов сервиса – кафе, магазинов и различных социально-бытовых учреждений – повысит удобство для местных жителей. Развитие деловой инфраструктуры также повлечет общее благоустройство территории, что сделает район более комфортным для жизни.