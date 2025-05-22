Современный общественно-деловой комплекс построят в Коммунарке

Агентство «Москва»

Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) выпустил градостроительный план земельного участка для возведения общественно-делового комплекса в Новомосковском административном округе. Об этом сообщила пресс-служба председателя комитета Юлианы Княжевской.

Современный общественно-деловой комплекс построят в Коммунарке
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«В активно развивающимся районе рядом со станцией метро «Коммунарка» Троицкой линии Московского метрополитена планируют возвести деловой комплекс площадью 64 тыс. кв. м. Свободный от объектов капитального строительства участок в 0,7 га находится по адресу: пос. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, земельный участок 10/18Д», – приводятся в сообщении слова Княжевской.

Она также подчеркнула, что строительство общественно-делового комплекса в Коммунарке важно для жителей, так как создаст новые рабочие места рядом с домом, сократив необходимость длительных поездок на работу. Включение в проект объектов сервиса – кафе, магазинов и различных социально-бытовых учреждений – повысит удобство для местных жителей. Развитие деловой инфраструктуры также повлечет общее благоустройство территории, что сделает район более комфортным для жизни.

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Юлиана Княжевская
Москва