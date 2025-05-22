Москвичи сэкономили более 400 тыс часов благодаря онлайн-справкам в МЭШ

В Москве родители школьников оформили почти миллион цифровых справок об обучении в "Московской электронной школе" (МЭШ) за два года. Благодаря сервису семьи сэкономили более 400 тысяч часов, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Как напомнила вице-мэр, МЭШ позволяет получить документ за несколько минут, не посещая учебное заведение.

"Справка пригодится при покупке льготных билетов на поезд, для получения скидок в музеях, театрах и других организациях. Услугой за два года воспользовались более 340 тысяч родителей. За это время они оформили почти миллион справок, что позволило сэкономить около 400 тысяч часов на визитах", – сказала Ракова.

Заказать документ можно через личный кабинет родителя в электронном дневнике на портале. Кроме того, справку можно получить в мобильном приложении "Дневник МЭШ". Полученную электронную версию можно скачать и использовать прямо с телефона.

Около 70% родителей заказали справки через смартфоны. Если нужен бумажный вариант, его можно заказать в сервисе, после чего документ оформят за три рабочих дня.

Как сообщалось ранее, московские школьники в этом учебном году почти в три раза чаще стали использовать виртуальные лаборатории МЭШ. Они позволяют изучать науку в интерактивном формате, для которого не нужно дополнительное оборудование. Кроме того, опыты можно проводить без присмотра взрослых, а их наглядность не уступает реальным экспериментам. На платформе доступно 42 виртуальные лаборатории по семи школьным предметам.