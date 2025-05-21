Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ" пройдет в Москве 24 мая

IX Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ" начнется в Москве 24 мая. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента спорта.

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"В Москве будет проводиться один из этапов самого масштабного бегового события в истории России. Предполагается, что он соберет более 40 тысяч участников, что станет рекордом подобных мероприятий", – отмечается в сообщении.

Старт и финиш дистанций пройдут на площади Васильевский Спуск. Участники смогут пробежать четыре дистанции на выбор, куда вошли 1, 5, 10 и 21,1 километра. Во время забега они увидят Кремль, храм Христа Спасителя, МИД РФ, Дом правительства РФ и другие достопримечательности.

Также состоится онлайн-забег, а во время офлайна будет открыта фан-зона, где для гостей организуют развлекательную программу.

Мероприятие пройдет при поддержке Минспорта РФ и столичного департамента спорта. Полумарафон начнется одновременного во всех регионах страны, а всего в нем примут участие свыше 180 тысяч человек.

Между тем в Весеннем велофестивале в Москве приняли участие свыше 67 тысяч человек. Это стало новым рекордом. Всего участники заезда смогли проехать маршрут длиной свыше 15 километров, в ходе которого пересекли 10 районов Москвы, 17 улиц и бульваров, 4 моста и 15 площадей. Те, кто не смог приехать лично, смогли принять участие в виртуальном заезде.