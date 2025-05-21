Более 40% москвичей предпочитают провести досуг в музеях

Около 43% москвичей выбирают музеи как предпочтительный вид досуга, сообщил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин в своем Telegram-канале.

«Около 43% москвичей, по данным одного из наших исследований, выбирают музеи как предпочтительный вид досуга, а 30% туристов отмечают посещение московских музеев как наиболее запомнившийся момент путешествия», – говорится в сообщении.

По словам главы ведомства, сегодня городские музеи как никогда популярны.