Фурсин: Более 40% москвичей предпочитают провести досуг в музеях
Около 43% москвичей выбирают музеи как предпочтительный вид досуга, сообщил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин в своем Telegram-канале.
«Около 43% москвичей, по данным одного из наших исследований, выбирают музеи как предпочтительный вид досуга, а 30% туристов отмечают посещение московских музеев как наиболее запомнившийся момент путешествия», – говорится в сообщении.
По словам главы ведомства, сегодня городские музеи как никогда популярны.
«Антропогенная нагрузка в них в среднем составляет 75%, а на самых популярных наших площадках достигает даже 90%. Это говорит о необходимости расширения числа выставочных площадок и модернизации имеющихся – это направление мы будем развивать в ближайшие годы», – рассказал Фурсин.