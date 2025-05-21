Фурсин: Более 40% москвичей предпочитают провести досуг в музеях

Агентство «Москва»

Около 43% москвичей выбирают музеи как предпочтительный вид досуга, сообщил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин в своем Telegram-канале.

Более 40% москвичей предпочитают провести досуг в музеях
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«Около 43% москвичей, по данным одного из наших исследований, выбирают музеи как предпочтительный вид досуга, а 30% туристов отмечают посещение московских музеев как наиболее запомнившийся момент путешествия», – говорится в сообщении.

По словам главы ведомства, сегодня городские музеи как никогда популярны.

«Антропогенная нагрузка в них в среднем составляет 75%, а на самых популярных наших площадках достигает даже 90%. Это говорит о необходимости расширения числа выставочных площадок и модернизации имеющихся – это направление мы будем развивать в ближайшие годы», – рассказал Фурсин.
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Алексей Фурсин