Москвичей призвали временно отказаться от машин

Москвичей призвали отказаться от машин на время дождя. Так поступить Москвы.

В ведомстве заявили, что из-за непогоды ухудшилась ситуация на автотрассах.

«В Москве местами идет дождь — будьте внимательны и аккуратны за рулем. На дорогах сейчас 4 балла», — рассказали в Дептрансе.

В связи с этим автомобилистам порекомендовали использовать городской транспорт или отложить поездки на машинах примерно до 19:00. Водителям напомнили, что нужно соблюдать дистанцию, не превышать скорость, не отвлекаться на телефон и другие гаджеты, не делать резких движений и не парковать авто под шаткими конструкциями.

11 мая москвичей, которые уже успели поменять резину на летнюю, призвали отказаться от поездок на авто из-за заморозков. Температура воздуха тогда опускалась до минус 5 градусов, и дороги стали небезопасными.